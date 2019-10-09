Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisinin ölümü davası

"Olay günü aracın geri geldiği sırada gözlemci olarak görevlendirilen H.E. ve T.B. isimli kişiler o gün ateşin başında patates közlüyorlarmış. Beraber çalıştığım arkadaşlarım bu olaya şahittir. Ben normalde Maltepe dolgu alanında görevliydim. Beni Kurbağalıdere'ye sevk eden kişilerin de bu olayla ilgili sorumlu olduklarını düşünüyorum. Ben normalde Maltepe mekanik süpürge kamyonlarında çalışıyorum. Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde görevim yoktur. Bir telefonla beni buraya göndermişlerdir. Kaza olduktan sonra bana araçlarla ilgili eğitim verildiğine ilişkin kağıt imzalattılar. Ancak ben hiçbir eğitim almadım. Eğitim almadan araca bindirdiler. İlk defa o gün kullandım."

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 7 sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Sanık Teyfur Bingöl de bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "Çamur tarama faaliyetleri ile ilgili kamyonların, kamyon şoförleri ve operatörlere ilişkin işlemler İSTAÇ AŞ'ye bağlı Avrupa Yakası Kıyı Temizleme Şefliği'ne aittir. Ben suç tarihinde Asya Yakası Kıyı Temizleme şefiydim. Bana bağlı olmayan kamyonlar ve şoförleri hakkında gerekli eğitimi vermem mümkün değildir. Önceki raporda bana kusur verilmemiştir ancak son raporda tali kusur verilmiştir." dedi.

İddianamede, söz konusu ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret Sanayi AŞ (İSTAÇ) şirketine verildiği, belediye ile adı geçen firma arasında, 8 Şubat 2016 tarihinde sözleşme imzalandığı, aracı kullanan Mümin Kılıç'ın da İSTAÇ AŞ'de şoför olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın da tedbirsiz ve dikkatsiz şekilde araç kullanarak Dere'nin ölümüne neden olduğu anlatılan iddianamede, alınan bilirkişi raporuna göre diğer sanıklar yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ ve kontrol elemanları olarak çalışan Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım'ın da gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak, olayda kusurlu olduklarının tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, tüm sanıkların "taksirle ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

