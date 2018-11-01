Kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı Ali Ören (83), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Bartın karayolu'nun 52'nci kilometresinde meydana geldi. Burhan Ç. yönetimindeki 06 JNB 55 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Ören'e çarptı. Ali Ören, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Ali Ören'in cesedi, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Burhan Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

FOTOĞRAFLI

