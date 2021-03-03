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Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

03.03.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Van’ın Erciş ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir yaya, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Yıldırım Usta kavşağında meydana geldi.

Van’ın Erciş ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir yaya, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Yıldırım Usta kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Ebubekir Aksoy, Van istikametinden gelen Furkan İleri’nin yönetimindeki 27 AHA 308 plakalı kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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