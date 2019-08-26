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Kamyonun çektiği otomobile tır çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 08:15 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, yakıtı bitince bir kamyona bağlanarak çekilen otomobile tırın arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, yakıtı bitince bir kamyona bağlanarak çekilen otomobile tırın arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otomobilde bulunanların mevsimlik işçi olduğu ve Şanlıurfa’dan taziyeden döndükleri öğrenildi.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Konya Adana Karayolu Bahçeli Mahallesi Şeker Fabrikası ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Konya istikametine seyir halinde olan Vedat Ceylan (26) idaresindeki 48 K 7646 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Otomobildekiler aracı akaryakıt istasyonuna götürebilmek için yoldan geçen bir kamyondan yardım istedi. Otomobil, yardımcı olmak için duran Erhan Mençuk (32) idaresindeki 27 ACC 134 plakalı kamyona arkadan bağlanarak çekilmeye başlandı. Araçlar karayolunda seyir halindeyken Ahmet Şimşek (39) yönetimindeki 31 K 4301 plakalı tır otomobile arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobildekilerin çıkarılması için kurtarma çalışması yaptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Vedat Ceylan ile otomobildeki yolcular Hediye Ulutaş (54) ve Redife Dinçcan (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Evin Ulutaş (17) ile tır sürücüsü Ahmet Şimşek ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Ahmet Şimşek yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri Ereğli Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin mevsimlik işçi olduğu, Konya’da kazada hayatını kaybeden bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere Şanlıurfa’ya gittikleri ve taziyeden döndükleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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