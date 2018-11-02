Kamyonun çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

RİZE (AA) - Rize'de kamyonun çocuğa çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi'nde plakası henüz belirlenemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Ali Kandemir'e çarptı.
112 Acil Servis ekibince, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kandemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde çocuğun hareket halindeki minibüsün peşinden koşması, yavaşladığı esnada aracın önünden yolun karşısına geçmeye çalışması ve minibüsle aynı yöne giden kamyonun aniden önüne çıkan çocuğa çarpması yer alıyor.
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