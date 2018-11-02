HABER

Kamyonun çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

RİZE'de koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Ali K.

Kamyonun çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA) - RİZE'de koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Ali K. (9), kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Gülbahar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Hareket halindeki yolcu midibüsünün yanında kaldırımda koşan Ali K., midibüsün yol kenarında duraklamasıyla önünden geçerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyon, çocuğa çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ali K., yaralandı. Çocuk, çağrılan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtlidi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonun çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında

PARTNER Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar Münbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar
Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)
Göç ve göçmenlik filmleri Fransız Kültür Merkezi’ndeGöç ve göçmenlik filmleri Fransız Kültür Merkezi’nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak aşk rezaleti! Gelini ile damadı beraber kaçtı

Yasak aşk rezaleti! Gelini ile damadı beraber kaçtı

Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı

Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı

Gülbahar'ın katili yakalandı

Gülbahar'ın katili yakalandı

Maltepe'nin yüzlerce yıllık tarihi kitaplaştırıldı

Maltepe'nin yüzlerce yıllık tarihi kitaplaştırıldı

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Balıkçı çiftlerin zorlu mücadelesi

Balıkçı çiftlerin zorlu mücadelesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.