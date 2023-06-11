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Kamyonun damperi açık kalınca... Korkunç kaza! O anlar izleyenleri dehşete düşürdü

11.06.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyon, damperinin açık kalması sonucu üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kasa, köprülü kavşağa asılı kalıp kamyondan koptu. Kamyon ise karşı şeride geçip şarampole uçtu. Dehşete düşüren kamyon kazası, saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Bursa-Ankara yolu Kulaca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden gelip Bursa istikametine seyir halinde olan M.K. (45) yönetimindeki kamyonun damperi açık unutulunca, kamyonun kasası köprülü kavşağa çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle kasa köprülü kavşağa asılı kalıp kamyondan koparken, kontrolden çıkan kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçip şarampole uçtu.

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Kaza sonucu sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

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Sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kamyonun açık kalan damperinin çarptığı üst geçitte sıkıştığı ve kamyonun bariyerleri aşıp karşı yönden şarampole uçtuğu, karşı yönden gelen araçların zorlukla durduğu anlar yer aldı.

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Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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(İHA)

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Bursa İnegöl kamyon damper kaza

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