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Kamyonun damperi açıldı, Karadeniz Sahil Yolu'nda araç kuyruğu oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

 ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda bulunan Nefise Akçelik Tüneli'nde, kamyonun damperinin açılması sonucu Ordu- Samsun yönü, 2 saat ulaşıma kapandı.

Kamyonun damperi açıldı, Karadeniz Sahil Yolu'nda araç kuyruğu oluştu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda bulunan Nefise Akçelik Tüneli'nde, kamyonun damperinin açılması sonucu Ordu- Samsun yönü, 2 saat ulaşıma kapandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda, kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, çalışma sonrası yol, trafiğe açıldı.
Perşembe ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun geçtiği Perşembe- Bolaman yolundaki Ordu Nefise Akçelik Tüneli'nde, saat 09.00 sıralarında, Numan Kılıç yönetimindeki 66 KJ 861 plakalı kamyonun damperi açıldı. Tünelin tavanındaki aydınlatma ve yönlendirme levhasında hasar oluşması nedeniyle Ordu- Samsun yönü, trafiğe kapandı. Ulaşım, 2 saat boyunca Kumbaşı- Perşembe- Fatsa sahil yolundan sağlandı. Tünelde yapılan çalışmaların ardından saat 11.00'de Ordu- Samsun yönü ulaşıma açıldı. Çalışmalar sırasında, Karadeniz Sahil Yolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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