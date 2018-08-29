Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonun devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Ayrancılar Mahallesi Türkmenköy yokuşunda meydana gelen trafik kazasında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 DVM 61 plakalı kapalı kasa kamyon, önce bir hafif ticari araca ardından bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.
Kamyon sürücüsünün hafif yaralandığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan, kaza bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonun yoldan çıkarak önüne kattığı hafif ticari aracı sürüklemesi, bariyerleri aşması ve karşı şeride geçerek devrilmesi ardından vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.
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