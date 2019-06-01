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Kamyonun dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kamyonun açık unutulan dorsesinin üst geçide çarpması sonucu sürücünün yanında bulunan Mehmet Mustafa Atalay yaralandı.

Kamyonun dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN'da, kamyonun açık unutulan dorsesinin üst geçide çarpması sonucu sürücünün yanında bulunan Mehmet Mustafa Atalay yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sümerevler Mahallesi meydana geldi. Kahta yönünde giden İbrahim Atalay yönetimindeki 02 AAN 152 plakalı kamyonun açık unutulan dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyondaki sürücüsünün yanında bulunan Mehmet Mustafa Atalay yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Atalay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atalay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası kısmi olarak trafiğe kapanan yol, kamyonun çekilmesiyle normal akışa döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonun dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralıKamyonun dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralıKamyonun dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralıKamyonun dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı

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