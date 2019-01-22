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Kamyonun ezdiği Suriyeli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 19:03 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, kaldırımda bisikletini tutarak yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris'e (23) çarpıp üzerinden geçti.

Kamyonun ezdiği Suriyeli öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, kaldırımda bisikletini tutarak yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris'e (23) çarpıp üzerinden geçti. Faris'in hayatını kaybettiği kaza anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Alanyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl’e giden İbrahim T. (40) yönetimindeki 41 GR 922 plakalı tomruk yüklü kamyon iddiaya göre kontrolden çıkarak, kaldırımda elinde bisikletiyle yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris’e çarpıp, üzerinden geçti.
Kazanın ardından Musa el Faris kanlar içinde yerde hareketsiz kalırken, İbrahim T. kamyonu yol kenarına park ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Musa el Faris'in hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri ise bölgede inceleme yaptı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis kaçan İbrahim T.'yi arıyor.

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Kamyonun ezdiği Suriyeli öldüKamyonun ezdiği Suriyeli öldüKamyonun ezdiği Suriyeli öldüKamyonun ezdiği Suriyeli öldü

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