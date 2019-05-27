HABER

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 20:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda kamyonun teker kısmında çıkan yangına müdahale etmek isterken fırlayan jantın çarptığı sürücü yaralandı.Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda kamyonun teker kısmında çıkan yangına müdahale etmek isterken fırlayan jantın çarptığı sürücü yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil H. idaresindeki 26 AAH 027 plakalı koyun yüklü kamyon, İstanbul istikametinde seyir halindeyken bir anda sol ön tekerinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Cemil H., aracını durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada yangın sebebi ile aracın fren sisteminin patlaması sonucunda jant parçası yerinden fırlayarak Cemil H.’ye çarptı. Jant parçasının çarptığı sürücü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Cemil H., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti

Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.