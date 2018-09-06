Kamyonun hafif ticari araca çarpma anı kamerada

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta geri manevra yapan kamyonun hafif ticari araca çarpma anı, halk otobüsünün kamerasına yansıdı.
Kaza, 28 Ağustos'ta Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde ilerleyen kamyon aniden durdu. Kamyon şoförü aracıyla önce ileri sonra da geri doğru hareket etti. Kamyon bu sırada arkadaki hafif ticari araca çarptı. Kaza anı, arkadaki halk otobüsünün kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız
Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı
Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum