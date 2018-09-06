Kamyonun hafif ticari araca çarpma anı kamerada

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta geri manevra yapan kamyonun hafif ticari araca çarpma anı, halk otobüsünün kamerasına yansıdı.
Kaza, 28 Ağustos'ta Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde ilerleyen kamyon aniden durdu. Kamyon şoförü aracıyla önce ileri sonra da geri doğru hareket etti. Kamyon bu sırada arkadaki hafif ticari araca çarptı. Kaza anı, arkadaki halk otobüsünün kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu
İstanbul için korkunç iddia! Ahırkapı açıklarında bekliyor
Kütahya Valisi Nayir'den 'VIP minibüs' açıklaması: 60 bin TL harcandı
Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum