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Kamyonun kasasında bağlı olan köpek asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 09:40 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir kamyonun kasasında iple bağlı olan köpek kasadan aşağı atlayınca asılı kaldı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir kamyonun kasasında iple bağlı olan köpek kasadan aşağı atlayınca asılı kaldı. Yerde sürüklenen köpeği gören diğer sürücülerin korna çalarak uyardığı kamyon sürücüsü aracı durdurup, asılı kalan köpeği tekrar kamyonun kasasına aldı.

Olay, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı D-130 Karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. 34 NS 7349 plakalı kamyonun kasasında iple bağlı olan köpek kasadan aşağı atlayınca asılı kaldı. Kamyonun kasasından sarkan kangal cinsi köpeğin yerde sürüklendiğini gören sürücüler korna çalarak sürücüyü uyardı. Kamyon sürücüsü korna çalan sürücülerin uyarıları üzerine aracı yol kenarında durdurdu. Boğulmak üzere olan köpeği yeniden kamyonun kasasına alarak yoluna devam etti.

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