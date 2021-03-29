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Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile böyle çarptı

29.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiği fırlayıp, restoranın otoparkında duran otomobile çarptı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiği fırlayıp, restoranın otoparkında duran otomobile çarptı. Çevrede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
Olay İstanbul-Bursa yolunda Marzim tesisleri önünde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Özcan (32) idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyonun arka lastiği, seyir halindeyken yerinden fırladı. Yolda yuvarlanan tekerlek, restoranın otoparkında bulunan ve restoran çalışanına Aykut Sezgin’e ait 16 LMF 30 plakalı otomobile çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, lastiğin koptuğu anda restoran önünde herhangi bir vatandaşın olmaması faciayı engelledi. Ana yolda seyir halinde olan kamyonun kopan lastiğinin otoparka girip otomobile çarptığı anlar restoranın güvenlik kameralarına ân be ân yansıdı.

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