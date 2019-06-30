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Kamyonun sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 19:27 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya savrulan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kamyonun sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya savrulan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Hayrabolu yolunun Kozyörük Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hayrabolu'dan Malkara'ya giden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, iddiaya göre arkasındaki Erdinç Kılıç (44) yönetimindeki 59 LF 559 otomobili sıkıştırdı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, taklalar atarak şarampole devrildi. Ters dönerek duran otomobilde sürücü ile eşi Hanife (43) ve oğlu Dinçer Kılıç (11) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılıp, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri kazaya neden olan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Kamyonun sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralıKamyonun sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralıKamyonun sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralıKamyonun sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralı

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