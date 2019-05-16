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Kamyonun solladığı araç refüje uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 15:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir kamyonun sollaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje uçtu.

Kamyonun solladığı araç refüje uçtu: 2 yaralı

Diyarbakır’da bir kamyonun sollaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Batman karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sollama yapan kamyonun rüzgarından etkilenerek telaş yapan 34 LK 5166 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde anne ve oğlunun bulunduğu otomobil refüje uçtu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonun solladığı araç refüje uçtu: 2 yaralı

Kamyonun solladığı araç refüje uçtu: 2 yaralı

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