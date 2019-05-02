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Kamyonun üstünden düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 22:43 | Son Güncelleme

Kamyonun üstünden düşen kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, park halindeki kamyonun üstünden düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacı Abdullah Nohut (63), akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6130 Sokak'ta park halindeki kamyonun üstüne çıktı.

Nohut, aracın kasa kısmına örtülen muşambayı topladığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nohut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Hacı Abdullah Nohut'un naaşı, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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kamyon muşamba Park Halindeki

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