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Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

Antalya’da yol bariyerlerinin yapımında taşıma amaçlı kullanılan kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı.

Antalya’da yol bariyerlerinin yapımında taşıma amaçlı kullanılan kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, üst geçidin bir kısmı çöktü.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki üst geçidin olduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol bariyerlerinin yapımında taşıma amaçlı kullanılan kamyonun üzerindeki iş makinesinin kol silindiri açık bırakılınca, üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonda şiddetli sarsıntı meydana gelirken, üst geçidin bir kısmı çöktü ve hasar oluştu. Kaza sonrası araç içerisindeki Abdullah ismindeki sürücü ile yanındaki işçi Selman Bozkurt, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Diğer işçi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartılan yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine sevk edilen trafik ekipleri ise önlem alarak güzergahta trafiği tek taraflı olarak sağladı. Kaza sonrası, kamyonun birçok parçası yerlere saçılırken, diğer işçilerin şokta olduğu gözlendi.

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı
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