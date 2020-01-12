Kamyonun üzerinden düşen şoför hayatını kaybetti

Samsun’da meyve yüklü kamyonun üzerindeki brandayı açarken yere düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Liman Sahası içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limana mandalina getiren Mehmet Güngör (54) meyvelerin boşaltılması için kamyonunun üzerine çıkarak brandayı açmak istedi. Bu sırada yere düşen Güngör ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

