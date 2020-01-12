HABER
  4. Kamyonun üzerinden düşen şoför hayatını kaybetti

Kamyonun üzerinden düşen şoför hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 23:06 | Son Güncelleme

Samsun’da meyve yüklü kamyonun üzerindeki brandayı açarken yere düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Liman Sahası içinde meydana geldi.

Samsun’da meyve yüklü kamyonun üzerindeki brandayı açarken yere düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Liman Sahası içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limana mandalina getiren Mehmet Güngör (54) meyvelerin boşaltılması için kamyonunun üzerine çıkarak brandayı açmak istedi. Bu sırada yere düşen Güngör ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener son anket sonucunu açıkladıMeral Akşener son anket sonucunu açıkladı
Irak’taki protestolarda yaralı sayısı 59’a yükseldiIrak’taki protestolarda yaralı sayısı 59’a yükseldi
Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Erdoğan'la görüştü

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Erdoğan'la görüştü

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' demişti! Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Şanlıurfa'da maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı

En mutlu günleri kabusa döndü! Damat kanlar içinde kaldı

İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da ele geçirildi

İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da ele geçirildi

İstanbul'da korkutan yangın! Kafenin çatısı bir anda alev aldı!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul Emniyeti'nde flaş atamalar!

İstanbul Emniyeti'nde flaş atamalar!

Filipinler’de volkanik tsunami alarmı! Alarm seviyesi 4'e yükseldi, her an patlayabilir!

Alarm seviyesi 4'e yükseldi! Artık her an olabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.