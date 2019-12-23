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Kamyonun yolunu kesip sürücüyü darbetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 20:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünün önüne keserek, darbetti.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünün önüne keserek, darbetti. O anlar kamyon şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, D-100 Karayolu Gebze geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden kamyon ile yol verme meselesinden ötürü tartışan yolcu otobüsü sürücüsü, kamyonu solladıktan sonra önünü keserek durmasını işaret etti. Kamyon sürücüsünün, yol kenarında otobüsün arkasında durmasının ardından, otobüs sürücüsü kamyonun yanına geldi. İki sürücü tartışmaya başladı. Kamyon şoförüne yol vermesi gerektiğini söyleyen ismi öğrenilemeyen otobüs sürücüsü, iddiaya göre yumruklamaya başladı. Ardından küfür edip iddiaya göre "Seni delerim” diyerek tehdit etti.
Yaşananları cep telefonu ile videoya kaydeden kamyon şoförünün “Polisi arayacağım” demesi üzerine yumruk atmaya devam eden otobüs şoförü, daha sonra tekrar aracına binerek yoluna devam etti. Olay sonrasında kamyon sürücüsünün de polise başvurmadığı öğrenildi.

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