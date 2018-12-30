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Kamyonunun altında kalan profesör, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 20:48 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Narlıdere ilçesinde, metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Narlıdere ilçesinde, metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyaz (64) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Türkan Saylan Caddesi’nde meydana geldi. Metro kazısının yapıldığı şantiyeye geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı hafriyat kamyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı’ya çarptı. Kamyonun altında kalan Büyükyazı olay yerinde hayatını kaybetti. kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak bölgeye emniyet şeridi çekti. Sağlık ekipleri tarafından Büyükyazı’nın cansız bedeni savcının inceleme yapması için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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