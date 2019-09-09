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"Kan akıtma" yerine kan verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Iğdır'da vatandaşlar, Kerbela olayının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Aşure programında kan bağışında bulundu

Iğdır'da vatandaşlar, Hz. Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Aşure programında kan bağışı yaptı.

Hz. Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da şehit edilişinin Hicri takvime göre 1380'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anılması amacıyla kent merkezinde düzenlenen Aşure programında bir araya gelen bazı vatandaşlar, geçmişteki anma etkinliklerinde uygulanan kamayla başlarını yararak "baş vurma" tabir edilen kan akıtılması yerine Türk Kızılayına kan bağışında bulunmaya karar verdi.

Vatandaşlar bu çerçevede program sonrası Atatürk Caddesi'ndeki Yeraltı Çarşısı üzerinde kurulan Türk Kızılayı çadırına giderek kan bağışında bulundu.

Kan bağışlayan vatandaşlardan Göksel Gülbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen Aşure programı kapsamında kanını akıtmak yerin kan verdiğini belirterek, "Hz, Hüseyin İslamiyet yaşasın diye canını verdi. Bizler de insanoğlu yaşasın, hastalarımız şifa bulsun diye kan bağışında bulunduk, böylece dinimiz gereği hem hayır işlemiş oluyoruz hem de insanlığa bir faydamız dokunmuş oluyor." dedi.

Türk Kızılayı çadırındaki kan bağışının gün boyunca süreceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşura ığdır kan bağışı Kerbela

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