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KAN BAĞIŞI nasıl yapılır? Kimler kan bağışı yapabilir? Kızılay Kan bağış noktaları sorgulama ekranı

06.02.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAN BAĞIŞI nasıl yapılır, kimler yapabilir gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğu ancak ilerleyen saatlerde ilave ihtiyaçlar olabileceği belirtildi. Peki, KAN BAĞIŞI nasıl yapılır? Kimler kan bağışı yapabilir? Kızılay Kan bağış noktaları nasıl öğrenilir?

KAN BAĞIŞI nasıl yapılır? Kimler kan bağışı yapabilir? Kızılay Kan bağış noktaları sorgulama ekranı

Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi sonrası kan bağışı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti. Bu açıklama ile birlikte KAN BAĞIŞI nasıl yapılır? Kimler kan bağışı yapabilir? Kızılay Kan bağış noktaları nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

En yakın kan bağışı merkezi, kan alma birimine giderek kan bağışı yapabilirsiniz.

Kan bağışı için kan bağışı merkezlerine başvurduğunuzda size 4 sayfalık bir form verilir. Bu formun içeriğinde bilgilendirmeniz için;

• Kan bağışçısı bilgilendirme formu
• Kan bağışçısı kayıt formu

Doldurmanız için;
• Kan bağışçısı sorgulama formu yer almaktadır.

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Dolduracağınız sorgulama formunda kişisel bilgilerinizin yanı sıra özel hayatınızla ilgili sorular bulunmaktadır. Ankette özel soruların yer alması ve sizlerin bu sorulara samimiyetle vereceğiniz cevaplar “Güvenli Kan Temininin” ilk adımını oluşturmaktadır. Paylaştığınız tüm bilgiler hem etik hem de yasal olarak gizli tutulmaktadır. Sorular ve bilgilendirmeler ile ilgili her türlü merak ettiğiniz konuyu doktorlarımıza ya da flebotomistlerimize (hemşirelerimize) danışabilirsiniz.

Kan bağışı işlemi yasal bir süreçtir. Bu nedenle kimlik ve iletişim bilgileriniz Türk Kızılayı’nın kullanmış olduğu sisteme kaydedilmektedir. Resimli, TC kimlik numarasını içeren ve yasa olarak geçerli bir kimlik (ehliyet, nüfus cüzdanı vb.) ibraz etmeniz yasa gereği zorunludur.

Kayıt işlemiyle beraber flebotmistlerimiz tarafından kan sayımı, tansiyon, nabız, ateş ve vücut ağırlığı ölçümü yapılır.

Kayıt işlemi sonrasında yapılan sınırlı fiziksel muayane sonuçları doldurduğunuz forma ve bilgisayar sistemine işlenir. Doktorlarımız doldurduğunuz form ve fiziksel muayene sonuçlarını değerlendirir. Bağışçı adayı olarak kan bağışında bulunmanız ilk olarak size daha sonrada ihtiyaç sahibine herhangi bir zarar vermeyecekse kan bağışı işlemine yönlendirilirsiniz.

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Kan bağışı işlemi için özel olarak tasarlanmış kan alma yataklarına alınırsınız. Kan bağışı işlemi;

Konusunda eğitim almış tecrübeli flebotomistler tarafından gerçekleştirilir.
Kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık ve sterildir.
Kan alımı işlemi en uygun bölge olan dirsek çukurunda gerçekleşir.
Kan alma işlemi yaklaşık 4-8 dk sürer.
Her kan bağışında sadece 1 ünite kan bağışlanmaktadır. 1 ünite kan yaklaşık 450 ml ±%10 ‘dir.

İşlem sona erdiğinde size belirtilen süre kadar yatakta ve yine belirtilen süre kadar ikram alanında dinlenmeniz gerekmektedir. Kan alma yatağında istirahat ederken flebotomistlerin size gösterdiği şekilde kolunuza bası yapmanız damar dışına kanama olmaması için önemlidir.

KIZILAY KAN BAĞIŞ NOKTALARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KİMLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65’ini doldurmamak gerekir.)

İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.


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