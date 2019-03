Kan bağışında Türkiye rekoru Manisa’da kırıldı

“Eskişehir’i geçip Türkiye rekorunu kırdık”

“Salihli Sana Kanım Feda” kan bağış kampanyasında 18 yaşını doldurduktan sonra ilk kez kan bağışında bulunan Semih Sevinçer, “Canımız çok tatlı olmasına rağmen kanımızı verdik. İnşallah hayırlara vesile olur” derken, Talha Bakır ise “İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, onlara yardımcı olabilmek adına kan bağışında bulunduk. İnşallah hayırlı yerlere gider, bütün temennimiz budur” dedi. Kan bağışında bulunan velilerden Gökmen Yavuz, kan bağışında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Türkiye rekorunun kırılması adına öğrencilerin sokak sokak, esnaf esnaf, tek tek gezdiğini belirten öğrenci velilerinden Cennet Koparan, “Kan bağışında bulunulması için herkesi ikna ettiler. Telefon numaralarını alıp, gelmeyenleri gün içerisinde tek tek aradılar. Elimizden gelen mücadeleyi sarf ettik ve bunun da meyvesini topladık. Şu an Allah’ın izniyle Eskişehir’i geçip Türkiye rekorunu kırdık. Bu bizim için çok güzel bir amaç, gelecek nesillerimiz için çok güzel bir hedef oldu. İsteriz ki bundan sonraki kan bağışlarımız daha çok rekor kırsın, daha çok bağışçımız olsun. Bizim hedefimiz, çabamız bu. Çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmak istiyoruz. Kana ihtiyaç olan herkes için bu bir amaç olsun istiyoruz” diye konuştu. Kan bağışı konusunda öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğinde çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirten Yasemin Doğan, “Ayrıca medyanın her türlüsünü kullanıp, kan bağışını duyurmaya çalışıp, elimizden geleni yaptık. Fazlasıyla da bunun ürününü alıp, rekorumuzu kırdık. Şimdi çocuklarımız bu heyecanla daha fazlasını yapmak istiyorlar. Çünkü bir kan 3 can deyip, kan bağışının önemini herkese duyurmak istiyoruz. Kızılay’ın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.