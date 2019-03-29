Kan bağışında Türkiye rekoru Salihli'de

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında bir rekora imza atıldı. Türkiye genelinde daha önce 932 üniteyle Eskişehir'de olan kan bağışı rekoru 1477 üniteyle Salihli'de kırıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi'nin organizasyonunda ve Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'nün de desteğiyle, 'Manisa Sana Kanım Feda' Projesi kapsamında Salihli'de dün kan bağışı etkinliği yapıldı. Salihli'deki tüm okul müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler etkinliğe destek verdi. Salihli'de kurulan 9 farklı noktadaki kan toplama merkezlerinden gün boyu 1851 kişiden 1477 ünite kan toplandı. Ülke genelinde milli eğitim müdürlüklerinin düzenlediği etkinlikler dikkate alındığında, 932 üniteyle Eskişehir'de olan kan bağışı rekoru, 1477 üniteyle Salihli'ye geçmiş oldu.

'NASIL BİRLİK OLUNUR GÖRDÜK'

Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Eskişehir'in rekorunu geride bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi: "Aslında kan vermenin ötesinde bir ilçede nasıl birlik, beraberlik halinde bir organizasyon yapılır, bunu da görmüş olduk. Öğretmeninden öğrencisine kadar çok güzel bir çalışma oldu. Kızılay Kan Merkezimiz o kadar güzel organize oldu ki İzmir'in yanısıra Antalya ve Gaziantep'ten de personel getirerek Salihli'de 9 noktada kan alma merkezi oluşturuldu."