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Kan bağışını yapana Kur'an-ı Kerim hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Vehbi Efendi Camisi imamı Ömer Daştan'ın başlattığı kampanya kapsamında kan bağışı yapanlara Kur'an-ı Kerim hediye edildi - İmam Ömer Daştan: - "Bu çalışmayı vatandaşlarımızın kan bağışına ilgi ve alakalarını artırmak için yapıyoruz"

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Vehbi Efendi Camisi imamı Ömer Daştan'ın başlattığı kampanya kapsamında kan bağışı yapanlara Kur'an-ı Kerim armağan edildi.

Vehbi Efendi Camisi imamı Ömer Daştan, Aziziye Belediyesi, Erzurum Kan Bağışı Merkezi, İl Müftülüğü ve Aziziye İlçe Müftülüğünün destekleriyle Kurban Bayramı öncesi olası kan ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya başlattı.

Broşür dağıtılarak ve panolara ilan verilerek tanıtımı yapılan kampanya kapsamında, cami bahçesine mobil kan merkezi ve çadır kuruldu. İkinci defa düzenlenen ve cuma namazı öncesinde başlatılan kampanya çerçevesinde kan bağışı yapanlara Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İmam Daştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışlayanlara Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini dile getirerek "Geçen yıl düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına fazla katılım oldu. Cami dışında yaptığımız din hizmetleri çalışmaları kapsamında çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı vatandaşlarımızın kan bağışına ilgisi ve alakalarını artırmak için yapıyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Davut Kaya ise cuma namazı öncesinde başlayan kampanyaya ilginin yoğun olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Peygamberimiz 'İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır.' diyor. Hangi çeşit yardım yapılırsa yapılsın, hepsinde insana hizmet etmesi amaçlanır. Kan bağışı ise insanın bizzat kendisinedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen 'Kim bir insanın hayatını devam ettirmesine yardımcı olursa bütün insanların hayatta kalmasına yardımcı olmuş kadar sevap kazanır.' ayetine baktığımızda insan hayatının kurtarılmasına ya da hayatın devam etmesine yapılan hizmet en büyük hizmettir. Kan bağışının ardından bir kişinin hayata tutunabilmesi kan vermenin ne kadar önemli olduğunu ifade eder."

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Erzurum Kan bağışını yapana Kuran-ı Kerim hediye

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