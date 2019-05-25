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Kan bağışlayana, sinema bileti hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan bağışçılara, ücretsiz sinema bileti hediye edildi.

Kan bağışlayana, sinema bileti hediye

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan bağışçılara, ücretsiz sinema bileti hediye edildi.
Kızılay Edirne Kan Merkezi, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve şehirdeki bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Parkı'na kurulan çadırda gerçekleştirildi. Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Orkun Özkaya ve alışveriş merkezinin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İstek de, kan bağışı çadırına gelerek, bilgi aldı.
Edirne Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmail İsmail, kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, destek verenlere teşekkür etti.
Keşan Kaymakamı Nuri Özder ise Kaymakamlık olarak her zaman kan bağışı kampanyalarını desteklediklerini belirterek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.
Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Keşanlıların kan bağışı konusunda oldukça duyarlı olduklarını ifade ederek, "Buna rağmen bu duyarlılığı daha ileri seviyeye taşımak için, kurum kuruluşlarla Kaymakam beyin önderliğinde, özel şirketimiz olmak üzere, odalarımız, borsalarımız ve Keşan Belediyesi olarak bu kampanyayı gerçekleştirdik. Hedefimiz 2 günde 300 kan bağışı sağlanmasıdır, inşallah bu sayıyı gerçekleştiririz. Her kan veren vatandaşımıza bir sinema bileti verilecek. Biz de kan veren personelimizi de yarım gün izinle ödüllendirdik" dedi.
'KANIMIZLA BU ÜLKEYİ YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ'
Alışveriş merkezinin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İstek de, kan bağışı kampanyasına katılan herkese ücretsiz sinema bileti hediye edeceklerini belirterek, “Kan Bağışı Kampanyası insan hayatı için çok önemli. Kanımızla bu ülkeyi yaşatmaya çalışacağız. Bugün de kan bağışında bulunacağız. Bu kampanyaya destek olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Etkinlikte ayrıca daha önce 12 kez kan bağışında bulunan Mustafa Helvacıoğlu’na, Dr. İsmail İsmail tarafından teşekkür belgesi verildi. Kan bağışı kampanyasının yarın, saat 23.30'a kadar süreceği ve her bağışçıya ücretsiz sinema bileti hediye edileceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Kan bağışlayana, sinema bileti hediyeKan bağışlayana, sinema bileti hediyeKan bağışlayana, sinema bileti hediyeKan bağışlayana, sinema bileti hediye

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