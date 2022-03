Kan damarlarını tıkıyor, kalp krizini tetikliyor, ömrü kısaltıyor

Zararlı olduğunu bile bile tükettiğimiz yiyecekler zaman içinde sağlığımızı bozarak ömrümüzün kısalmasına neden oluyor. Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz kan damarlarını daraltan besinler hangileri? Kalp krizini tetikleyen besinler neler? İşte kan damarlarınızı daraltan zararlı besinler ve kalbini sevenlerin asla tüketmemesi gereken besinler listesi...

MEYAN KÖKÜ

Meyankökü, popüler bir Akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir.

Meyankökü, birçok hastalığa tedavi olsa da birkaç hafta boyunca günlük olarak tüketildiğinde, yüksek tansiyona neden olabilir.

KAFEİN

Çay veya kahve içmenin baş ağrısını neden hafifletiğini hiç merak ettiniz mi? Migren ağrısı yaşadığınızda kan damarlarınız genişler ve kanla dolup ağrıya yol açar. Kafeinli bir içecek içtiğinizde kan damarlarınız büzülür, fazla kanı uzaklaştırır ve ağrıyı azaltır.

TRANS YAĞLI GIDALAR

Kek, çörek, mikrodalga patlamış mısır, çoğu margarin, bisküvi ve krema dolgulu şekerlerdeki yağlar, kötü kolesterolünüzü yükselttiğinden arterlerinizi tıkayabilir.

Yağlı et kesimleri de kolesterol seviyenizi yükseltebilir.

YÜKSEK TUZLU GIDALAR

Sodyumun kan basıncını arttırdığı araştırmalar ile kantılanmıştır. Bol miktarda sodyum aldığınızda vücudunuz suyu tutar, bu da kan hacmini artırır. Bu durum sonuç olarak kan basıncını yükseltir. Bu artış, bazen tansiyon atardamarlarınızı zorlar ve kan damarlarına zarar verebilir.

İşlenmiş gıda alımınızı azaltmak, tuz alımınızı azaltmak için kolay bir yol olacaktır. Ancak işlenmiş gıdalardan kaçınamıyorsanız sodyum miktarı az olan yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

Kalp sağlığını korumak isteyen kardiyologlar bakın hangi besinleri diyet listelerinden çıkarıyorlar. İşte kalbin düşmanı 8 sağlıksız besin...

İŞLENMİŞ ET

Pastırma, jambon, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler artık hayatımızın bir parçası. Ancak New York'taki Columbia Presbiteryen'deki kardiyolog ve tıp profesörü Jennifer Haythe, bu ürünlerin yanına bile yaklaşılmaması gerektiğini söylüyor. İşlenmiş et, raf ömrünü artırmak için tuzlanmış, kurutulmuş, fermente edilmiş veya tütsülenmiş et anlamına gelir. Bu yiyecekler mutfakta pratik olsa da içeriğinde onlarca kimyasal madde içermektedirler. Düzenli ve çok miktarda tüketmek ise kalp sağlığına zarar verir.

KIRMIZI ET

Son derece lezzetli olan biftek için, "Doymuş yağ, kolesterol ve tuz dolu" diyor Dr. Haythe. Dr. Haythe, tüm hastalarına kırmızı eti ayda bir kez ile sınırlamalarını öneriyor.

PATATES CİPSİ

New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma dünyadaki insanların yüzde 99,2 'sinin her gün 2,000 miligramdan fazla sodyum tükettiğini tespit etti. (Pek çok sağlık kuruluşu günde 1.500 miligramdan fazlasını önermemektedir) Günde 2.000 miligramdan fazla sodyum tüketen insanlar, her 10 kardiyovasküler ölümden birini oluşturmaktadır. Cipsler ise yüksek miktarda sodyum içerirler. Patlamış mısırdan veya cipslerden tamamen vazgeçemiyorsanız, fırınlanmış cipslere ve hafif tuzlu ve tereyağlı patlamış mısırlara geçmeyi deneyin.

PİZZA

Dr. Haythe, pizza için "Tuz ve işlenmiş peynirle doldurulmuş dev bir karbonhidrat" diyor. Eğer pizza yemekten vazgeçemiyorsanız en sağlıklı bir şekilde hazırlananı tercih edin. Kepek hamurlu, zeytinyağlı ve keçi peynirli sağlığınız için en ideal olanıdır.

SOFRA TUZU

Fazla tuz tüketmek tansiyon ile ilgili sorunlara neden olabilir. Kan basıncınız çok yüksekse, atardamarlarınız sertleşebilir ve daralabilir. Bu da kalp hastalığı riskini artırır. Dr. Haythe, yemek pişirirken hiçbir şekilde tuz katmıyor. Dr. Haythe'e göre tuzun cinsinin de hiçbir önemi yok. Yüksek tansiyonla mücadele ediyorsanız tuz alımınızı sınırlayın. Tuz yerine kimyon, köri, sarımsak, biberiye gibi baharatlar tercih edebilirsiniz.

ENERJİ İÇECEKLERİ

"Bu enerji içeceklerinin çoğunda, aritmiyi tetikleyebilecek kadar yüksek miktarda kafein var" diyor. Monica. Yüksek oranda kafein, ginseng, taurin ve guarana maddeleri içeren enerji içecekleri yüksek oranda alındıktan sonra kalp ritim bozukluklarına, hele bir de alkol ile tüketildiklerinde kalp krizi, ritim bozukluğu, bilinç kaybı ve ani ölümlere neden olabilir.

YAĞDA KIZARTILMIŞ BESİNLER

Bol yağda kızarmış yiyecekler lezzetli olabilir, ancak Dr. Weinberg'e göre, yiyecek sebzeli olsa bile, derin yağda kızardıktan sonra besin değerlerini neredeyse tamamen kaybeder. Kızgın yağ, vitaminlerin ve antioksidanların yapısını değiştirir. Kızartmalar kalp ve damar sağlığının baş düşmanıdır. Özellikle dışarıda, tüm gün aynı yağ içinde pişirilen kızarmış yiyecekler, vücuda zararlı trans yağ asitlerini yükleyerek damar sertliği oluşumunu hızlandırır.

HAZIR NOODLE

Bu aperatif paketler, birçoğumuz için hayat kurtarıcıdır. Ancak küçük bir paket kalp sağlığına ciddi hasarlar verir. Sodyum oranı yüksek olan 'hazır noodle'lar, kan basıncını yükseltebilir.