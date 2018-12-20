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Kan davalı aileler valinin desteğiyle barıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:14 | Son Güncelleme

Iğdır'da geçen yıl 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından kan davalı olan Arıslı ve Yanardağ aileleri, Iğdır Valisi Enver Ünlü ve kanaat önderlerinin desteğiyle barıştırıldı - Iğdır Valisi Enver Ünlü: - "Merkezinde barış ve sevginin olduğu dinin ümmetiyiz. Bu nedenle aileler arasında yaşanabilen husumetleri, huzursuzlukları ve sıkıntıları bir an önce bertaraf ederek hayatımızın normale dönmesini sağlamalıyız"

Iğdır'da aralarında kan davası bulunan iki aile, Iğdır Valisi Enver Ünlü ve kanaat önderlerinin desteğiyle barıştırıldı.

Halfeli beldesinde, Eylül 2017'de çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından Arıslı ve Yanardağ aileleri arasında başlayan kan davasının sona erdirilmesi amacıyla İstanbul Güngören Iğdırlılar Derneğinin girişimiyle çalışma başlatıldı.

Kanaat önderlerinin de katkılarıyla yapılan görüşmelerden sonra aralarındaki husumeti sonlandırmaya karar veren ailelerin barıştırılması için Iğdır Valisi Enver Ünlü ve derneğin desteğiyle Halfeli beldesinde "barış çadırı" kuruldu.

Buradaki barış yemeğine Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başakcı, İl Müftüsü Mustafa Tekin, İstanbul Güngören Iğdırlılar Derneği Başkanı Öztürk Altuntaş ve iki ailenin bireyleri katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in okuduğu duaların ardından barışan iki ailenin büyüklerine Kur'an-ı Kerim hediye eden Ünlü, yaptığı konuşmada, "Sevgili Peygamberimizin bizlere emaneti olan kutsal kitap hepimize rehber olsun, inşallah. Bizim dinimiz barış, kardeşlik ve sevgiyi, hoşgörüyü emreder." dedi.

Ünlü, taraflar arasındaki husumetin bir an önce unutulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yunus Emre'lerin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin bu topraklara nakşettiği ve Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, mümin, mümin kardeşine 3 günden fazla küs kalamaz. Yoksa yaptığı ibadet kabul edilemez. Peygamberimiz kuşu ölen çocuğa taziyeye gitmiştir. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin ümmetiyiz ve merkezinde barış ve sevginin olduğu dinin ümmetiyiz. Bu nedenle aileler arasında yaşanabilen husumetleri, huzursuzlukları ve sıkıntıları bir an önce bertaraf ederek hayatımızın normale dönmesini sağlamalıyız."

- "Aramıza fitne ve nifak sokanları cemiyetimizden uzak tutalım"

Her iki aile büyüğünü gösterdikleri güzel, örnek davranışlarından dolayı kutladığını anlatan Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Barışma kararını alırken belki zorlandılar, aile mensuplarını bu barışa ikna ettiler ve çok büyük sorumluluk aldılar. Aynı zamanda kanaat önderlerimizin, dernek başkanı ve yönetiminin ve komşularının da katkılarıyla bu hayırlı sonuca ulaşıldı. Ben Allah'ın onları böyle bir sorunla bir daha imtihan etmemesini diliyorum. Lütfen aramıza fitne ve nifak tohumlarını sokanları cemiyetimizden uzak tutalım ve gençlerimize sahip çıkalım. Şehrimizde, bölgemizde bu tür huzursuzluklar ve kırgınlar olmasın."

Barışan aile büyüklerinden Zahir Yanardağ, bu barışmada emeği geçen herkese minnettar olduğunu söyledi.

Zeki Arıslı da barışa vesile olan devlet büyüklerine ve dernek yönetimine saygılarını sunduğunu belirterek, teşekkür etti.

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