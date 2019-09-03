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Kan davalıları tarafından öldürülen gencin babası: Barışı beklemediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

BATMAN otogarında kan davalıları tarafından öldürülen Suat Yüksekbağ'ın (20) babası Nuri Yüksekbağ, olayı 'vahşet' olarak nitelendirdi.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/BAYKAN (Siirt), (DHA)- BATMAN otogarında kan davalıları tarafından öldürülen Suat Yüksekbağ'ın (20) babası Nuri Yüksekbağ, olayı 'vahşet' olarak nitelendirdi. Aileye 100 bin liralık kan parasının 50 bin lirasını ödediklerini, geri kalanının da ödemek için mevsimlik işçi olarak ailece Kütahya'ya gittiklerini söyleyen Yüksekbağ, "Barışı beklemediler" dedi.

Batman otogarında 28 Ağustos günü, 2 kan davalısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ'ın Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan babası Nuri Yüksekbağ, olayı vahşet olarak tanımladı. 6 çocuğundan Suat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nuri Yükbekbağ, kan davalı oldukları aileyle geçen yıl aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Ailenin aradaki husumeti sonlandırmak için 100 lira para talebinde bulunduğunu anlatan Yüksekbağ, 50 bin liraya ödediklerini, kalan 50 bin lirayı da ödemek için mevsimlik işçi olarak ailece Kütahya'ya çalışmaya gittiklerini belirtti.

'BARIŞI BEKLEMEDİLER'

Oğlu Suat’ın Kütahya'ya yanlarına gelmek için otogara gittiğini aktaran Yüksekbağ, “Oğlum Suat, henüz yeni askerden gelmişti. Kendisi bana yardım etmek için Kütahya’ya gelmek istedi. Ben de gelebilirsin dedim. Gelirken başımıza bu olay geldi. Daha önce bu aileye 50 bin lira verdik. Kendilerine 50 bin lira daha verecektim ve onun için çalışıyordum. Ancak barışı beklemediler ve oğlumu tüm dünyanın gözü önünde vahşice öldürdüler. Bunlar insan değil, çalışıp ödeyeceğimi kendilerine defalarca söyledim. Şayet herhangi bir arsam olsa satar verirdim onlara, ancak yoktu mecbur çalışmak zorunda kaldım ve paranın 25 bin lirasını toplamıştım bile, beklemediler. Ben açığa alınan polislerden de şikayetçiyim. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Bu bir vahşettir. Oğlum yerde 45 dakika kalıyor ve kendisine hiçbir yardım yapılmıyor. Oğlumu hareket halinde olan otobüsten indiriyorlar ilk olarak, 2 bıçak vuruyorlar, sonra otogara kadar sürüklüyorlar ve otogarda halen bıçaklamaya devam ediyorlar. Hiç kimse müdahale etmiyor, bu nasıl bir iştir" dedi.

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