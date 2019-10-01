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Kan davası cinayeti sanıkları yeniden yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 08:29 | Son Güncelleme

Bursa’da amcalarının ölümünden sorumlu tuttuğu şahsı öldüren sanığa verilen müebbet ve diğer şüphelilere verilen 48 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Kan davası cinayeti sanıkları yeniden yargılanıyor

Bursa’da amcalarının ölümünden sorumlu tuttuğu şahsı öldüren sanığa verilen müebbet ve diğer şüphelilere verilen 48 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanıkların yargılanmasına başlandı.
20 Haziran 2015 tarihinde Yıldırım Duaçınarı Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana gelen olayda, Doğukan Y. (19) ile Sedat Y. (22), Kars’ın Dermen köyünde amcalarının ölümünden sorumlu tutukları inşaat işçisi Fırat Bahçıvan’ın önünü keserek çapraz ateşe tutarak öldürdü. İnşaat işçisi genç olay yerinde hayatını kaybederken, iki zanlı ise Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgulanan iki zanlı, Karst’tan 4 kişi gelip diğer iki akrabalarının da bir diğer şahsı öldürmek için ayrıldıklarını söyledi. Kuzenlerin belirttiği adrese giden polis ekipleri cinayet için pusuda bekleyen akrabaları Burhan Y. ve Kemal Y.’ye de suç aleti silahları ile birlikte gözaltına aldı.
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ’kan gütmek sâikiyle adam öldürmek’ suçundan sanıklardan Sedat Y.’ye müebbet, Doğukan Y.’ye ise yaşı küçük olduğu için 12 yıl 1 ay hapis cezası, ’suça iştirak ve azmettirme’ suçlarından Burhan Y. ve Kemal Y.’ye 10’ar yıl hapis verildi. Tutuksuz yargılanan Ayhan Y’ye ise 16 yıl 8 ay hapis ve yurt dışına çıkma yasağı verilmişti. Tutuksuz yargılandığı bildirilen ailenin diğer fertleri ise beraat etti.

Yargıtay kararı bozdu
Her iki tarafın da karardan memnun olmaması üzerine temyize gidildi. Yargıtay, Kars’ta işlenen cinayetin incelenmesini, orada kan davası mı, yoksa haksız tahrik olup olmamasına bakılmasına karar verip, eksik evraklardan dolayı kararı bozdu. Sanıklar Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Burhan Y., "İstanbul’da üniversitede öğrenciyim. Tahsilime devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kan davası cinayeti sanıkları yeniden yargılanıyor

Kan davası cinayeti sanıkları yeniden yargılanıyor

Kan davası cinayeti sanıkları yeniden yargılanıyor

Kan davası cinayeti sanıkları yeniden yargılanıyor

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