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Kan davası cinayeti zanlıları baba-oğul tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 20:56 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kan davası nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen spor salonu işletmecisi gencin katil zanlıları baba ve oğlu tutuklandı.Patlangıç Ölüdeniz Caddesindeki bulunan bir spor salonunda meydana gelen olayda kaçmaya çalışırken sırtından vurulan 26 yaşındaki Riyad Reşat Özkan ölümüyle ilgili çalışma başlatan Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine yakın güvenlik kamerası görüntülerini büyük bir titizlikle inceleyerek, zanlıların kaçtıkları otomobilin plakasını kısa sürede tespit etti.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kan davası nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen spor salonu işletmecisi gencin katil zanlıları baba ve oğlu tutuklandı.
Patlangıç Ölüdeniz Caddesindeki bulunan bir spor salonunda meydana gelen olayda kaçmaya çalışırken sırtından vurulan 26 yaşındaki Riyad Reşat Özkan ölümüyle ilgili çalışma başlatan Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine yakın güvenlik kamerası görüntülerini büyük bir titizlikle inceleyerek, zanlıların kaçtıkları otomobilin plakasını kısa sürede tespit etti. Fethiye Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından takip altına alınan beyaz otomobilin, Afyonkarahisar’da olduğunu belirledi. Afyonkarahisar Emniyeti ile irtibata geçen ekipler, Sandıklı ilçesinde şüpheliler kaçamaya çalışırken kısa sürede yakaladı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından geniş güvelik önlemleri altında Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkeme tarafından M.A. ve oğlu M.K.A. tutuklanırken, T.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzurumlu olan Özkan’ın kan davası nedeniyle 8 yıl önce memleketinden ayrıldığı ve Fethiye’de ailesi ile yaşamaya başladığı belirtilmişti. Özkan’ın yakınları cinayetin kan davası güden aile fertleri tarafından işlenmiş olabileceği iddiasını ortaya attı. Ancak tutuklanan 2 şüphelinin kan davası suçlamasını reddettiği öğrenildi.

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