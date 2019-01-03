"Kan davası" cinayetinde karar

ESKİŞEHİR (AA) - Iğdır'da "kan davası" nedeniyle 4 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla 4'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılan 2 kardeşin Yargıtay'da kararın bozulmasının ardından yeniden görülen davasında karar değişmedi.

Güvenlik gerekçesiyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz 5 sanık, tutuklu sanıklar Cevdet Öget (37) ve kardeş Enver Öget (27), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Bir önceki celsede cinayeti babasının üstüne almasını istediği için yalan beyanda bulunduğunu aktaran tutuklu sanık Enver Öget, savunmasını yineleyerek, "Cinayetle alakam yok. Babamın isteğiyle üstlenmek zorunda kaldım. Yalan beyanda bulunduğum için pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Enver ve Cevdet Öget'e "kasten adam öldürmek" suçundan 4'er kez müebbet, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 2'şer kez 13 yıl 4'er ay, ve "nitelikli şekilde kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez 10 yıl 10'ar ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıkların ise beraatına karar verildi.

Iğdır'da Haziran 2013'te aralarında "kan davası" bulunan 4 kişiyi pusu kurarak öldürüp 2 kişiyi yaraladıkları iddia edilen 7 kardeş gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmıştı. 2015 yılında Eskişehir'de karara bağlanan davada Cevdet ve Enver Öget kardeşler 4'er kez müebbet, 2'şer kez 13 yıl 4'er ay ve yine 2'şer kez 10 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmışlardı.

