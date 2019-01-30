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‘Kan davası’ cinayetinde karar değişmedi: 4’er kez müebbet’

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:01 | Son Güncelleme

Iğdır’da 4 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı kan davasıyla ilgili verilen ve Yargıtay’dan dönen 4’er kez müebbet hapis cezası değişmedi.Iğdır’da başlayan ve güvenlik gerekçesiyle Eskişehir 1.

Iğdır’da 4 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı kan davasıyla ilgili verilen ve Yargıtay’dan dönen 4’er kez müebbet hapis cezası değişmedi.
Iğdır’da başlayan ve güvenlik gerekçesiyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edilen dava duruşmasına tutuklu sanıklar Cevdet Öget (37) ve Enver Öget (27) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Daha önce yaptıkları savunmaları tekrar eden sanıklar için yeniden karar verildi. Sanıklar Enver ve Cevdet Öget’e ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 2’şer kez 13’er yıl 42er ay, ‘nitelikli şekilde kasten öldürmek’ suçundan ise 2’şer kez 10’ar yıl 10’ar ay hapis cezası verildi. Tutuksuz olarak yargılanan 5 sanığım ise beraatine karar verildi.
Olay
Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kerimbeyli Köyü’nde 4 Haziran 2013’te aralarında husumet bulunan 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada, Nurettin Öget, Sadık Öget, Battal Öget ve Fesih Öget hayatını kaybetmiş, Serkan Öget ile Abdulmenav Öget de yaralanmıştı. Daha sonra olay ile alakalı 7 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan 7 kardeşten 2’si tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

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