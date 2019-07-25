HABER

Kan davası cinayetinin zanlıları Adana’ya getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

Adana’da kan davası nedeniyle özel güvenlik görevlisini öldürdüğü ileri sürülen zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen zanlı, Adana polisinin Şanlıurfa’da yaptığı operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde 23 Temmuz akşamı meydana geldi.

Kan davası cinayetinin zanlıları Adana’ya getirildi

Adana’da kan davası nedeniyle özel güvenlik görevlisini öldürdüğü ileri sürülen zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen zanlı, Adana polisinin Şanlıurfa’da yaptığı operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde 23 Temmuz akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol aracını park etti. Erol, aracından çıkamadan koşarak gelen bir kişi arabanın ön camından içeri defalarca ateş etti. Olayı gerçekleştiren şahıs koşarak olay yerinden kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin kimin işlediğini araştırmaya başladı. Polis olaydan kısa bir süre sonra cinayetin kan davasından dolayı işlendiğini, tabancayı E.G.’nin kullandığını, A.G. isimli şahsın da ona gözcülük yaptığını ve zanlıların olaydan hemen sonra Şanlıurfa’ya kaçtıklarını belirledi. Polis, Şanlıurfa’ya bir ekip çıkartarak zanlıların kaldığı eve baskın düzenledi. Yapılan baskında iki zanlı da yakalandı. Zanlılar Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası Adana’ya getirildi. Zanlılardan gözcülük yapan A.G.’nin Ankara’da kan davalılarına pusu kurdukları sırada 2 polisin şehit edilmesi olayına karıştığı öne sürüldü.

Kan davası cinayetinin zanlıları Adana’ya getirildi

Kan davası cinayetinin zanlıları Adana’ya getirildi

PARTNERÜnlü model ölümden döndü! Çürümeye başlayınca...Ünlü model ölümden döndü! Çürümeye başlayınca...
İçişleri Bakanlığı: Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı: Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır’da 19 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarmaİçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır’da 19 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.