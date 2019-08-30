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Kan davası dehşeti; Defalarca bıçakladıktan sonra kimseyi yaklaştırmadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

BATMAN'da şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ'ın (20), kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı.

Kan davası dehşeti; Defalarca bıçakladıktan sonra kimseyi yaklaştırmadılar

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ'ın (20), kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. Yüksekbağ'ı defalarca bıçakladıktan sonra ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekleyerek, polislere ve yardım etmek isteyenlere engel olan R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin sorguları sürerken, ortaya çıkan kamera görüntüsü, vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Olay, kent merkezindeki şehirlerarası otobüs terminalinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi. Babasıyla hasret gideren genç, Baykan'a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin bıçaklı- sopalı saldırısına uğradı. Yüksekbağ, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlerden birine silah doğrultarak, teslim olmasını istediği olay yerinde, diğer polisler ise çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Suat Yüksekbağ, ambulansla götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edilen gencin cansız bedeni, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesine götürüldü. Yüksekbağ, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.
YARALIYA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADILAR
Olaydan sonra gözaltına alınan kardeşlerin cinayeti kan davası nedeniyle işledikleri ortaya çıktı. 2 kardeş ile isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin polisteki sorguları sürerken, olay sonrasında yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, yerde kanlar içinde yatan Yüksekbağ'ın başında ellerinde bıçak ve sopa olan kardeşler görülüyor. 2 kardeş, bıçak ve sopayı sallayarak, çevredekilerin yaralıya yardımını engelliyor. Olay yerinde bulunan polisler de çevredekileri uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlere tabanca doğrulttuğu görülen görüntüde, bir polis memuru da çevredeki kalabalık için elindeki biber gazını hazır tutuyor. Bu anlarda son bir gayretle yardım istemeye çalışan yaralının yanına kimsenin gitmediği görülüyor. Bir süre sonra saldırgan kardeşler, 'ölmesi için' başında bekledikleri yaralının yanından ayrılıyor.

FOTOĞRAFLI

Kan davası dehşeti; Defalarca bıçakladıktan sonra kimseyi yaklaştırmadılarKan davası dehşeti; Defalarca bıçakladıktan sonra kimseyi yaklaştırmadılarKan davası dehşeti; Defalarca bıçakladıktan sonra kimseyi yaklaştırmadılarKan davası dehşeti; Defalarca bıçakladıktan sonra kimseyi yaklaştırmadılar

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