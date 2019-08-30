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Kan davası dehşeti; Defalarca bıçakladıktan sonra kimseyi yaklaştırmadılar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

  POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI Batman'da Suat Yüksekbağ'ın, şehirlerarası otobüs terminalinde kan davalıları tarafından öldürülmesiyle ilgili Batman Valiliği yazılı açıklama yaptı.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Batman'da Suat Yüksekbağ'ın, şehirlerarası otobüs terminalinde kan davalıları tarafından öldürülmesiyle ilgili Batman Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirilerek, şöyle denildi:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirlerarası Otogar'da meydana gelen olay ile ilgili açıklama gereği duyulmuştur. 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 15.15 sıralarında, ilimiz şehirlerarası otobüs terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde emniyet müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15.19'da emniyet müdürlüğü ekipleri intikal etmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bir yaralı şahıs ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın olduğunu görmeleri üzerine, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, yaralı şahıs ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk ettirilmiştir. Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden olay günü idari yönden soruşturma başlatılmış olup, adli tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K. ve suça sürüklenen çocuk A.K isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır."

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Haber: Reşat YİĞİZ / BATMAN,(DHA)

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