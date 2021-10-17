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  4. Kan davası için şehir bile değiştirdiler: Geçmişin faturası 7 yaşındaki çocuğa kesildi

Kan davası için şehir bile değiştirdiler: Geçmişin faturası 7 yaşındaki çocuğa kesildi

17.10.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden, kan davası nedeniyle Genç ilçesine taşınan ailenin izini bulan hasımları, takip ettikleri baba ve 7 yaşındaki oğlu M.D.'ye ateş açtı. M.D., otomobilin içinden açılan ateşle başından yaralandı.

Kan davası için şehir bile değiştirdiler: Geçmişin faturası 7 yaşındaki çocuğa kesildi

Olay, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sait Göker Caddesi’nde meydana geldi. Karlıova ilçesinde yaşayan aile, kan davası nedeniyle bir süre önce Genç ilçesine yerleşti.

KURŞUN BAŞINI SIYIRDI

İsmi öğrenilemeyen baba ile oğlu M.D., caddede yürürken kendilerini takip eden siyah renkli otomobilin içinden tabanca ile ateş açıldı. Olayda baba yara almazken, oğlu M.D. başını sıyıran kurşunla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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