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Kan davasına 2’si polis 6 kurban

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 08:56 | Son Güncelleme

Ankara’da iki yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden başlayan kan davası nedeniyle 2 yılda 2’si polis olmak üzere 6 kurban verilirken en son Adana’da özel güvenlik görevlisini öldürdüğü ileri sürülen bir zanlı ile Ankara’daki 2 polisin şehit edilmesi olayına karışan zanlı tutuklandı.Olay, 2017 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan ilçesinde yine mevsimlik işçilerden akrabası 16 yaşındaki R.D.

Ankara’da iki yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden başlayan kan davası nedeniyle 2 yılda 2’si polis olmak üzere 6 kurban verilirken en son Adana’da özel güvenlik görevlisini öldürdüğü ileri sürülen bir zanlı ile Ankara’daki 2 polisin şehit edilmesi olayına karışan zanlı tutuklandı.
Olay, 2017 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan ilçesinde yine mevsimlik işçilerden akrabası 16 yaşındaki R.D. ile gönül ilişkisiyle başladı. Ömer Doğan, ailesi ve yakınları aracılığıyla R.D. ile evlenme isteğini iletti. Aile bu isteği reddetti. Bu gelişmeler üzerine Ömer Doğan, aralarında Ekrem G.’nin de bulunduğu 3 arkadaşı ile Kahramankazan ilçesi Kumpınar Mahallesi’ndeki ailesi ile birlikte konakladığı çadıra gelerek R.D.yi kaçırdı.
Kızlarının kaçırıldığını gören ailenin yakınları otomobille takibe başladı. Kahramankazan’dan başlayan kovalamaca Ankara çevre yolundan tekrar ilçeye kadar devam etti. Saatlerce süren ve filmleri aratmayan uzun kovalamaca Kahramankazan İmrendi Mahallesi yol ayrımında son buldu. Kızın yakınları otomobilin lastiklerine silahlarla ateş ederek aracın yavaşlamasına, ardından da bu araca çarparak yoldan çıkmasına neden oldu.
Otomobillerinden inen taraflar arasında başlayan arbede sırasında iddiaya göre kızın ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir D.’nin silahından çıkan mermiler kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 6 çocuk babası 40 yaşındaki Ekrem G’ye isabet etti. Ekrem G. kaza yerinde öldü. Emniyet müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı.
Olayın ardından emniyet müdürlüğünde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırıldı. Bu sırada çıkan silahlı çatışmada polis memuru Muhammet Uzun şehit olurken, Fatih Seven isimli polis de yaralandı. Bu arada aileden daha önceki olaydan gözaltındaki şüphelilerden Aziz E, ağır yaralanıp daha sonra hayatını kaybetti. Yaralı polis memuru Seven’de bir süre sonra şehit oldu.
Silahlı kavganın tarafları, üçüncü kez Kanal Caddesi’nde karşı karşıya geldi. Yine silahların kullanıldığı kavgada olay yerinden geçen okul servisindeki iki öğrenci yaralandı. Bu olaylardan sonra G. ailesinden bir kişi daha öldürülürken, en son Adana’da 23 Temmuz günü de E. ailesinden özel güvenlik olarak çalışan Bahattin Erol, Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. 12 el ateş eden saldırgan kayıplara karıştı.
Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen güvenlik görevlisinin herhangi bir husumetlisinin olmadığını belirleyince akrabaları Erol’un ailesine yöneldi. Ailenin 2017 yılında Şanlıurfa’da kız kaçırma meselesi yüzünden Genç ailesiyle husumeti bulunduğunu belirledi. Polis, Plaka Takip Sisteminden (PTS) kente Genç ailesine ait bir aracın girişi çıkış yaptığını araştırmaya başladı. Yapılan araştırma sonucu Genç ailesine gelin giden bir kadının üzerine kayıtlı aracın 10 gün önce Adana’ya geldiği cinayetten 10 dakika sonra da Adana’dan ayrıldığını tespit etti.
Belirlenen plakanın gittiği güzergahı izleyen polis, Esef Genç ve Abdullah Genç’in cinayetten 5 gün önce Bahattin Erol’un gittiği yol üzerinde keşif yaptığını tespit etti. Cinayeti Esef Genç’in işlediğini Abdullah Genç’in ise gözcülük yaptığını belirleyen polis olaydan sonra katil zanlısının otomobille gözcülük yapan Esef Genç’in ise dolmuşa binerek kaçtığını ortaya çıkardı. Araştırmasına devam eden ekipler, ağabey ve kardeşin Şanlıurfa’ya kaçtığını belirledi.
Adana polisi zanlıların yerini tespit ettikten sonra Şanlıurfa İl Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle ortaklaşa düzenlediği operasyonla ağabey ile kardeşi yakaladı. Adana’ya getirilen ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan zanlılardan üzerinde sahte kimlik çıkan Abdullah Genç’in 2017 yılında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde rahatsızlanan zanlıyı hastaneye getirirken çıkan silahlı çatışmada polis memuru Muhammet Uz ve Fatih Sevin’in şehit edilmesi olayının faili olduğu ortaya çıktı.
Kız meselesi yüzünden başlayan kan davasında 2’si polis olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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