Kan donduran an! Solaryum cihazında dehşete düşüren ölüm

Avusturya'nın Kronen Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, güzellik merkezinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Saat 14:30'da solaryuma giren bir kadının saat 16.45'te cesedine ulaşıldı. Uzun bir süre solaryum cihazı içinde kalan kişiden ses gelmeyince başka bir müşteri duruma el attı ve acı tabloyla karşılaşıldı.

Cihazın kapağını açan yetkililer 50 yaşındaki kadın için hemen sağlık görevlileri çağırdı ancak kadın birkaç saat önce yaşama veda etmişti.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

İlk rapora göre, kadının vücudunda bir saldırıya işaret eden herhangi bir ize rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel yetkililer ölüm ile ilgili daha detaylı bir otopsi yapılacağını duyurdu.

