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Kan donduran an! Solaryum cihazında dehşete düşüren ölüm

28.05.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya'nın Deutsch Kaltenbrunn kasabasındaki bir güzellik merkezinde solaryum cihazı içinde bir kadının cesedi bulundu. Başka bir müşterinin dikkati sayesinde bulunan kişiye hemen müdahale edildi ancak kadının birkaç saat önce yaşama veda ettiği ortaya çıktı.

Kan donduran an! Solaryum cihazında dehşete düşüren ölüm

Avusturya'nın Kronen Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, güzellik merkezinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Saat 14:30'da solaryuma giren bir kadının saat 16.45'te cesedine ulaşıldı. Uzun bir süre solaryum cihazı içinde kalan kişiden ses gelmeyince başka bir müşteri duruma el attı ve acı tabloyla karşılaşıldı.

Cihazın kapağını açan yetkililer 50 yaşındaki kadın için hemen sağlık görevlileri çağırdı ancak kadın birkaç saat önce yaşama veda etmişti.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

İlk rapora göre, kadının vücudunda bir saldırıya işaret eden herhangi bir ize rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel yetkililer ölüm ile ilgili daha detaylı bir otopsi yapılacağını duyurdu.

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Avusturya

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