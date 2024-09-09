Kan donduran anlar saniye saniye kamerada! Beton mikseri bir kişiyi ezdi: "Kafası parçalandı..."

İstanbul Bakırköy’de elektrikli scooter ile yolculuk yapan bir kişi beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Ortaya çıkan görüntülerde olay sonrası bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığı ve etrafının kan gölüne döndüğü görüldü.
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