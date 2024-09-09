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  4. Kan donduran anlar saniye saniye kamerada! Beton mikseri bir kişiyi ezdi: "Kafası parçalandı..."

Kan donduran anlar saniye saniye kamerada! Beton mikseri bir kişiyi ezdi: "Kafası parçalandı..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.09.2024 16:35
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İstanbul Bakırköy’de elektrikli scooter ile yolculuk yapan bir kişi beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Ortaya çıkan görüntülerde olay sonrası bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığı ve etrafının kan gölüne döndüğü görüldü.

Kan donduran anlar saniye saniye kamerada! Beton mikseri bir kişiyi ezdi: "Kafası parçalandı..."

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde beton mikserinin altında kalan elektrikli scooter kullanıcısının feci şekilde can verdiği iddia edildi..

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"KAFASI PARÇALANDI"

Videoyu kaydeden kişi o anlarda, "adamı ezdi, kafası parçalandı" dediği duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy beton mikseri elektrikli scooter
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