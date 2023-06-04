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Kan donduran cinayet! Annesine küfreden ev arkadaşına kurşun yağdırdı

04.06.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu’nda kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. İnşaat işçisi Furkan T., alkol aldıkları esnada annesine küfreden ev arkadaşı Ferhat Korkmaz'a silahla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Korkmaz hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Furkan T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Furkan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay yerinden taksiyle kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Kan donduran cinayet! Annesine küfreden ev arkadaşına kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, önceki hafta Salı günü saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi olan Furkan T. ile Ferhat Korkmaz arasında alkol aldıkları esnada tartışma çıktı. Tartışma esnasında Korkmaz, Furkan T.’nin annesine küfür etti. Bu duruma sinirlenen Furkan T. silahını çıkartarak Korkmaz’a kurşun yağdırdı. Olayın ardından Korkmaz, kanlar içerisinde yere yığılırken, Furkan T. ise evden çıkarak sokakta havaya birkaç el ateş açtı. Şahıs daha sonra sokak üzerinde durdurduğu bir taksiye binerek kayıplara karıştı.

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KÜFREDEN EV ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsü, karın ve kasığından 3 kurşunla ağır yaralanan Ferhat Korkmaz’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Saldırganın taksiye binerek uzaklaştığı anlar ise kameralara yansıdı.

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POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın Furkan T. olduğunu belirleyen polis, şahsın taksiyle olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Taksinin plakasını belirleyerek şoförüne ulaşan polisi, şahsın Şişli Pangaltı’da indirdiğini öğrendi. Hemen harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, cadde üzerinde de havaya ateş açan şahsı silahıyla birlikte kıskıvrak yakaladı.

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SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Furkan T., ifadesinde alkol aldıkları esnasında Korkmaz’ın annesine küfür ettiğini söylediği için yanında bulunan silahla ateş açtığını belirttiği öğrenildi. Emniyette adli işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Furkan T., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

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