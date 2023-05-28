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Kan donduran cinayet! Cinnet getiren kadın, eşini av tüfeğiyle katletti

28.05.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da sabah saatlerinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Eşi İsmail I. (32) ile aralarında çıkan tartışma sonucu cinnet getiren Ayşe I. (27), eşini av tüfeği ile öldürdü. Çiftin 3 çocuğu olduğu ve geçen hafta çocuklarına sünnet düğünü yaptıkları öğrenildi. İşte detaylar...

Kan donduran cinayet! Cinnet getiren kadın, eşini av tüfeğiyle katletti

Dehşete düşüren olay, saat 06.20 sıralarında Burdur’un Yeşilova ilçesi Düğer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatleriyle eşi İsmail I. (32) ile aralarında tartışma sonucu cinnet getiren Ayşe I. (27), evde bulunan av tüfeği ile eşine ateş etti. İsmail I., başına isabet eden saçmalar nedeniyle bir anda yere yığıldı.

Saat 8.30’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kocasını vurduğunu söyleyen Ayşe I.'nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismail I.'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda ismail I.'nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Ayşe I. gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Çiftin 3 çocuğu olduğu ve geçen hafta çocuklarına sünnet düğünü yaptıkları öğrenildi.

İHA

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cinayet Burdur

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