HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kan donduran cinayet! Cinsel saldırıda bulundukları 4 çocuk annesi kadını vahşice öldürdüler

Kan donduran cinayet! Cinsel saldırıda bulundukları 4 çocuk annesi kadını vahşice öldürdüler

03.02.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'da kan donduran bir cinayet gerçekleşti. 26 yaşındaki dört çok annesi Kelly Johana Tamayo Bórquez'e cinsel saldırıda bulunan kişiler genç kadını döverek öldürdü. Kadının yüzü korkunç saldırı yüzünden tanınmaz hale geldi.

Kan donduran cinayet! Cinsel saldırıda bulundukları 4 çocuk annesi kadını vahşice öldürdüler

Korkunç cinayet, Kolombiya'da işlendi. Ülkenin güneybatısındaki bir parkta 26 yaşındaki Kelly Johana Tamayo Bórquez'in cesedi bulundu. Kelly Johana Tamayo Bórquez'in dört çocuk annesi olduğu öğrenilirken, yerel raporlarda genç kadının çırılçıplak soyulmuş, sopa ve taşlarla dövülerek öldürülmüş gibi göründüğü belirtildi.

MYNET/DIŞ HABER

GENÇ KADININ HALASI: YEĞENİMİN KAFASINA TAŞ VE SOPALARLA VURULDU

Kelly'nin yüzünün tamamen tanınmaz hale geldiği aktarılırken, polisin ise cinsel saldırıya uğradığına yönelik kanıt bulduğu ifade edildi. Kelly'nin halası Alexandra Bohorquez ise yeğenini kafasına taş ve sopalarla vurulduğunu ve sürüklendiğini söyledi. Hala Bohorquez, cinayetin çözülmesini ve suçluların cezasız bırakılmamalarını talep etti.

ÖZEL SORUŞTURMA EKİBİ KURULDU

Yerel polis amiri Nelson Dabey Parrado ise saldırganları belirlemek ve olayı aydınlatabilmek için özel bir soruşturma ekibi olduğunu açıkladı.

Son dakika: Daha bir haftalık evliydiler küvette asitle yakıp öldürdü! Korkunç olayı görenlerin aklına Netflix'in o dizisi geldiSon dakika: Daha bir haftalık evliydiler küvette asitle yakıp öldürdü! Korkunç olayı görenlerin aklına Netflix'in o dizisi geldi

Parrado, vatandaşları polisin suçluyu bulmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamalarına teşvik etmek için bir ödülün olacağını da sözlerine ekledi.

Genç kadın-2

KATİLLERİN SADECE YÜZDE 7'Sİ

Öte yandan yerel aktivist grup No Es Hora De Callar (Susmanın Zamanı Yok), ülkede kadına yönelik şiddetin ciddi bir sorun olduğunu ve kadınların öldürüldüğü vakalarda katillerin sadece yüzde 7'sinin adalete teslim edildiğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce öldürdüler sonra yakmaya çalıştılar! Polis ekipleri 6 yaşındaki talihsiz çocuğu bulduğunda çoktan donmuştuÖnce öldürdüler sonra yakmaya çalıştılar! Polis ekipleri 6 yaşındaki talihsiz çocuğu bulduğunda çoktan donmuştu
2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlılarıHer biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kolombiya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.