Kan donduran cinayet! Cinsel saldırıda bulundukları 4 çocuk annesi kadını vahşice öldürdüler

Korkunç cinayet, Kolombiya'da işlendi. Ülkenin güneybatısındaki bir parkta 26 yaşındaki Kelly Johana Tamayo Bórquez'in cesedi bulundu. Kelly Johana Tamayo Bórquez'in dört çocuk annesi olduğu öğrenilirken, yerel raporlarda genç kadının çırılçıplak soyulmuş, sopa ve taşlarla dövülerek öldürülmüş gibi göründüğü belirtildi.

MYNET/DIŞ HABER

GENÇ KADININ HALASI: YEĞENİMİN KAFASINA TAŞ VE SOPALARLA VURULDU

Kelly'nin yüzünün tamamen tanınmaz hale geldiği aktarılırken, polisin ise cinsel saldırıya uğradığına yönelik kanıt bulduğu ifade edildi. Kelly'nin halası Alexandra Bohorquez ise yeğenini kafasına taş ve sopalarla vurulduğunu ve sürüklendiğini söyledi. Hala Bohorquez, cinayetin çözülmesini ve suçluların cezasız bırakılmamalarını talep etti.

ÖZEL SORUŞTURMA EKİBİ KURULDU

Yerel polis amiri Nelson Dabey Parrado ise saldırganları belirlemek ve olayı aydınlatabilmek için özel bir soruşturma ekibi olduğunu açıkladı.

Parrado, vatandaşları polisin suçluyu bulmasına yardımcı olacak bilgiler sağlamalarına teşvik etmek için bir ödülün olacağını da sözlerine ekledi.

KATİLLERİN SADECE YÜZDE 7'Sİ

Öte yandan yerel aktivist grup No Es Hora De Callar (Susmanın Zamanı Yok), ülkede kadına yönelik şiddetin ciddi bir sorun olduğunu ve kadınların öldürüldüğü vakalarda katillerin sadece yüzde 7'sinin adalete teslim edildiğini bildirdi.

