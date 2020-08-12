Kan donduran cinayet! Foseptik çukuru içinde elleri ve ayakları bağlı halde öldürülmüş olarak bulundu

Olay, Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mart ayında tutuklu bulunduğu cezaevinden afla serbest kaldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Orhangazi’nin tanınmış ailelerinden olan Katmer ailesinin oğlu Sezai Katmer ile ilgili olarak kardeşleri ve ailesi Sezai Katmer’in öldürülmüş olabileceği ile ilgili polise ihbarda bulundu.

POLİS 3 AYLIK ARAŞTIRMA YAPTI

En son 12 Mayıs tarihinde görülen ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sezai Katmer’in bulunması için polis çalışma başlattı. Polis ekipleri Sezai Katmer’in “Öldürülmüş olabilir” ihbarı üzerine cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştı. Polis ekipleri yaklaşık 3 aylık bir çalışma yürüttükten sonra ailesinin ve arkadaşlarının ifadeleri sonrasında Katmer’e ait Yeniköy yolu üzerindeki zeytinlikte inceleme yapmaya başladı.

BAĞ EVİNİN ALTINDAKİ FOSEPTİK ÇUKURUNDA YOĞUNLAŞTILAR

Polis ekipleri Sezai Katmer’i arama çalışmaları kapsamında Yeniköy Yolu üzerinde bulunan zeytinlikte inceleme yapmaya başladı. Zeytinlik içinde bulunan bağ evinin altında bulunan, daha önceleri bahçe sulamak için su kuyusu olarak kullanılan ancak daha sonra foseptik çukuruna dönüştürülen alanda incelemelerini yoğunlaştırdı.