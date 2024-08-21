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  4. Kan donduran cinayet kamerada! Eniştesinden dayak yedi: Silahını davranıp kurşun yağmuruna tuttu yetmedi araçla ezdi...

Kan donduran cinayet kamerada! Eniştesinden dayak yedi: Silahını davranıp kurşun yağmuruna tuttu yetmedi araçla ezdi...

21.08.2024 12:48
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21.08.2024 12:48
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Kayseri'de korkunç bir olay yaşandı. Melikgazi ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan eniştesinden sokak ortasında dayak yedi. Dövülen adam olay tam bitmişken silahını çekerek eniştesini kurşun yağmuruna tuttu. Eniştesini ağır yaralayan adam sokak ortasında yere yığılan talihsiz adamın üzerinden de araçla geçti. Kan donduran cinayet anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 3 Mart'ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Yener K. ile eniştesi Sertan Temel (45) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Yener K.; yanında bulunan tabancayla Temel'e ateş etti. Şüpheli ardından Serkan Temel'in üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Yener K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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KAN DONDURAN CİNAYET ANI KAMERADA!

Öte yandan, yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sertan Temel'in marketten çıkan kayınbiraderi Yener K.'nın önünü kestiği ve darp etmeye başladığı görüldü. Yener K.'nın ardından belindeki silahı çıkararak eniştesine ateş ettiği, mermisi bittikten sonra şarjörü değiştirerek ateş etmeye devam ettiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin bindiği araç ile Sertan Temel'in üzerinden geçtikten sonra kaçtığı anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, çevredeki vatandaşların da panik olduğu anlarda görüntülerde yer aldı.

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(İHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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