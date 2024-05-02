Kan donduran cinayet! Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü

Çekmeköy, Ekşioğlu mahallesinde 30 Nisan saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Recep Dindi bir otomobilin içinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Recep Dindi, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada öldürülen Recep Dindi’nin son olarak Muhammet A.K. (30) adlı kişiyle görüştüğünü tespit etti. Yapılan çalışmalarda ikilinin olay öncesinde buluştuğunu gösteren güvenlik kameralarına ulaştı.

POLİS CİNAYET PLANINI ORTAYA ÇIKARDI

Polis yaptığı çalışmada Muhammet A.K.’nin internet üzerinden sahte bir ticari plaka satış ilanı verdiği belirlendi. Bu ilana cevap veren Recep Dindi ile sözde pazarlık eden şüphelinin daha sonra satış için anlaştığı öğrenildi. Hazırladığı tuzak gereği, bir otomobil kiralayan Muhammet A.K.’nin, daha sonra Recep Dindi ile buluştuğu ardından içinde 1 milyon liralık ziynet eşyası bulunan çantayı gasbetmek için onu öldürdüğü tespit edildi.

CİNAYETİN ARDINDAN ALTIN DOLU ÇANTA VE SİLAHI GÖMMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli Muhammet A.K.’yi gözaltına aldı. İşlediği cinayeti itiraf eden şüphelinin gösterdiği yerde yapılan kazı çalışmasında olaydan sonra gömdüğü içinde ziynet eşyaları bulunan çanta ile olayda kullandığı silahta ele geçirildi.

CİNAYETİ DETAYLARI İLE ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin ifadesinde kumar borcu olduğunu söyleyerek “Paraya ihtiyacım vardı. Borçlarımı ödeyecektim. Bir plan yapıp internet üzerinde sahte bir ilan verdim. Arayan kişiyle anlaştık. Birlikte satışa gidecektik. Yanında 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası getireceğini biliyordum. Olay günü çantayı gasp etmeye çalışırken bana direnince onu vurdum. Daha sonra otomobilin içinde bırakarak kaçtım.” dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





