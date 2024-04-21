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Kan donduran cinayet! Tartıştığı arkadaşını sokakta tüfekle katletti

21.04.2024 12:31
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. M.K. (26), tartıştığı arkadaşı Salih Avcı'yı (23) pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü. OIay sonrası kaçan M.K., jandarma ekiplerince yakalandı.

Kan donduran cinayet! Tartıştığı arkadaşını sokakta tüfekle katletti

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde kırsal Ahievren Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. ile arkadaşı Salih Avcı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga, büyümeden önlendi. Daha sonra eve gidip, pompalı tüfek alan M.K., sokak ortasında Salih Avcı'ya ateş açtı.

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Avcı, Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Avcı, sevk edildiği Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaçan M.K., jandarma ekiplerince yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ
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